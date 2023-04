Reprodução/Instagram - 19.04.2023 Samara Felippo resgatou foto com colegas de 'Malhação'





Samara Felippo debochou de um colega de elenco de "Malhação - Múltipla Escolha" ao resgatar uma foto do trabalho na novela nos anos 2000. A atriz compartilhou um registro ao lado de Fernanda Nobre, Priscila Fantin e Robson Nunes, mas cortou o rosto de Mário Frias do registro.

"Medo dessas lembranças com meus amigos e um palhaço no meio [risos]", escreveu nos stories do Instagram, onde utilizou um emoji de palhaço para cobrir a imagem de Mário. Samara chegou a trocar a figura duas vezes, por emojis de cavalo e fezes, e continuou debochando do deputado federal filiado ao Partido Liberal (PL).





"Acho que ofendi os palhaços, que são incríveis [...] Agora achei, ofendi os jumentos também", declarou, antes de compartilhar a imagem com o emoji de fezes sobre o rosto de Frias. Vale lembrar que Mário foi secretário da Cultura no governo de Jair Bolsonaro, enquanto Felippo demonstra apoio ao presidente Lula nas redes sociais.

Reprodução/Instagram - 19.04.2023 Samara Felippo cortou Mário Frias de foto de 'Malhação'









A postagem original com a lembrança foi feita em 2019, antes de Mário Frias assumir o cargo no governo Bolsonaro. Samara Felippo é madrinha de Miguel, filho do deputado com a Nivea Stelmann, com quem foi casado entre 2003 e 2005. A atriz também é madrinha de Alícia, filha de Samara com Leandro Barbosa.

