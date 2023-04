Reprodução/ Instagram Virginia Fonseca faz tatuagem para Maria Flor

Na última terça-feira (18), Virginia Fonseca mostrou a nova tatugem que fez em homenagem à caçula, Maria Flor. A influencer, que também é mãe de Maria Alice, tatuou a mão da pequena na costela.

Leia também Rodrigo Godoy torna rede social privada após polêmica com Preta Gil

"E, agora, tenho sua mãozinha tatuada em mim, minha pequena Flor!!!! Tão linda, tão risonha, tão gordinha! Te amo mais que tudo no mundo!!!!!!!!!!!", escreveu ela no Instagram, ao mostrar o desenho.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Virginia também revelou, pelos stories, que Zé Felipe, pai de Maria e Alice e Maria Flor, também está fazendo uma tatuagem.