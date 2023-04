Foto: Reprodução/Instagram Petra Mattar compartilha rosto do filho, Makai





A influenciadora Petra Mattar compartilhou com os seguidores, na noite desta terça-feira (18), o rosto do filho recém-nascido, Makai.



Makai é o terceiro neto do cantor e ator Maurício Mattar, de 59 anos, e nasceu na madrugada desta terça-feira (18).













"Não existe nada como esse amor, Makai. Seja bem-vindo ao mundo, meu filho. Obrigada por me escolher pra ser sua mãe! Eu te amo tanto que dói. Tão pequeno, tão bonzinho, tão incrível, tão meu. Obrigada @photomidia_santossp, por registrar com tanto carinho, o melhor dia da minha vida", escreveu a influenciadora na publicação.

Petra, que é filha de Mattar com Fabiana Sá, anunciou em suas redes sociais, ainda na madrugada, que Makai tinha nascido. Grávida desde agosto, a influenciadora anunciou a gravidez no final de outubro, em 2022.

"Eu sou a mãe mais feliz desse mundo", escreveu ela nos Stories do Instagram, com roupa de hospital. Em seguida, Petra ainda divulgou uma foto do braço com a marca do pé do bebê recém-nascido perto tatuagem com a palavra 'Deus'. Ela ainda postou uma foto de parte da cabeça do bebê, mas ainda sem mostrar o rosto do bebê. "O amor da minha vida", ainda declarou Petra a Makai.