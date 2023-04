Reprodução Petra Mattar comenta pausa no OnlyFans durante gravidez: 'Não combina'

Petra Mattar, filha do ator Mauricio Mattar, comentou a decisão de dar uma pausa na produção de conteúdo adulto para a plataforma OnlyFans. Grávida do primeiro filho, a influenciadora revelou não se sentir confortável com a situação.

"Eu só parei por conta da gravidez, nunca gostei do fato de sexualizar esse momento, acho que não combina", apontou.

De acordo com a influenciadora, ela pretende se adaptar com a rotina do novo membro da família para voltar com as atividades na plataforma. "Provavelmente eu volte sim", revelou.

Petra Mattar está na reta final da gravidez e já compartilhou com os seguidores que não irá revelar a paternidade.

"Independentemente de ter um pai presente, quando você quer ser mãe, encara a situação como o momento certo, e não como um problema. Medo dá, claro! Mil perguntas, mas sozinha sei que nunca estarei. Podemos não entender o motivo certo das coisas, mas um filho vem para ressignificar a nossa existência e fazer com que tudo faça sentido um dia. Quando descobri a gravidez, nunca passou pela minha cabeça não ter o Makai. Ele só estava ali por algum risco que eu escolhi correr, e não acho justo eu escolher o momento certo de tudo. Eu sabia que ele estava pronto para vir", declarou.