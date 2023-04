Repriodução/Instagram Marlon Teixeira aparece sangrando após acidente de surf

Marlon Teixeira preocupou os seguidores nesta quarta-feira (19) ao contar que sofreu um acidente enquanto surfava na Indonésia.

O affair de Grazi Massafera apareceu sangrando muito na região da costela e gemendo de dor.





"Deixar um pouquinho de sangue", brincou ele com os nativos das ilhas Mentawai.

Na legenda, o modelo deu mais detalhes do ocorrido. "No pain, no gain! Se tubo paga, tá pago! E eu que já estava até achando que o coral era de borracha, ganhei uma nova tatuagem", escreveu.

O surfista Gabriel Medina deixou um comentário na publicação do amigo. "Tattoozinha né irmão", disse.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente