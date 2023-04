Reprodução/Ricardo Stuckert Ex-BBB Cezar Black posa ao lado do Presidente Lula e Janja

Nesta terça-feira (18) Cezar Black, do BBB 23, se encontrou com o Presidente da República Lula Inácio Lula da Silva e com a Primeira-Dama Janja Silva na cerimônia de assinatura do Projeto de Lei ao Congresso Nacional que garante a previsão orçamentária de R$7,2 bilhões para o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem no SUS.







O ex-BBB, que é enfermeiro, foi convidado pelo Presidente e posou ao lado do casal durante o evento.

"Recebemos, para a cerimônia de assinatura, o ex-BBB @cezar.black, enfermeiro e grande apoiador da causa, que abordou o assunto dentro do reality show", disse Janja nas redes sociais.





No perfil do Twitter, Black também falou sobre o encontro. "A enfermagem venceu! Não tenho palavras para descrever a emoção desse momento! Toda a enfermagem sonhou e lutou muito! Não poderia está mais feliz! Tudo acontece por um motivo!", celebrou ele.

