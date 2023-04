Globo/Fábio Rocha BBB 23: Domitila é eliminada do reality

Nesta terça-feira (18) o BBB 23 deu adeus a mais um participante do reality. Domitila Barros foi eliminada com 59,94% dos votos.





A sister enfrentou o paredão com Amanda e Larissa. As rivais ficaram com 39,35% e 0,71% dos votos, respectivamente.

Com 59,94% dos votos, Domitila Barros é a 16ª eliminada do #BBB23 . Larissa recebeu 39,35% dos votos e Amanda obteve 0,71% #RedeBBB #EliminacaoBBB pic.twitter.com/OHS2POKEQr — Big Brother Brasil (@bbb) April 19, 2023





Ao se despedir do reality, a sister agradeceu pela participação e foi exaltada pelas rivais.

"Não vou chorar porque tenho muita gratidão pelo que aconteceu aqui. Aproveitem muito por mim. Facinho, foca na prova. Agora só tem Deserto e, por favor, não macetem o Facinho, não. Obrigada BBB, foi lindo!", disse.





A saída da última integrante do quarto Fundo do Mar deixou Ricardo Alface bem abalado. Os internautas apontaram que o brother já sentiu que será eliminado pela torcida das sisters do Deserto.



🚨VEJA: Alface pensando se já começa a arrumar as malas no #BBB23



pic.twitter.com/dtFCKLXCQC — CHOQUEI (@choquei) April 19, 2023









