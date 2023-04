Foto: Reprodução/Instagram Vitão compartilha encontro com Gilberto Gil: 'Meu professor'





O cantor Vitão se mostrou muito emocionado ao compartilhar com os seguidores o encontro que teve com o cantor Gilberto Gil nesta terça-feira (17).



Na legenda da publicação, o cantor não poupos elogios a Gilberto Gil e ressaltou o quão importante aquele momento foi na vida.













"Nesse dia que toquei violão com Gil, senti algo como um portal maravilhoso que se abria para mim e para a chegada desse novo disco. Gilberto Gil sempre foi meu professor de música , desde o meu nascimento, quando eu ouvia 'domingo no parque' com meu pai", disse ele.

"Tocar violão ao seu lado é mais que um sonho, é a melhor realidade que eu posso imaginar, é doce, mas não enjoa", completou o cantor. Vitão ainda agradeceu a Flor Gil, neta de Gilberto Gil, por ter apresentado as músicas ao avô."Obrigado por me receberem tão bem, família, obrigado por me tratarem dessa forma grandiosa. Obrigado, Frôzinha [Flor Gil], por botar o vovô para ouvir 'as música tudo' [risos] Amo vocês", disse ele.