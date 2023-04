Reprodução/Instagram Vitão exibe vídeo do momento em que raspou o cabelo

Nesta quarta-feira (12) Vitão compartilhou um vídeo mostrando o momento exato em que raspou o cabelo. O cantor pegou todos de surpresa ao deixar os fios cacheados de lado e assumir uma careca.

Nos últimos dias, ele tem usado diferentes perucas ao fazer aparições públicas.





As imagens são do novo projeto musical do artista, 'Toda Manhã - Primeiro Ato', que será lançado na sexta-feira (14).

"Nascer de novo", escreveu ele na legenda da publicação.

O novo trabalho de Vitão conta com as parcerias de Ivete Sangalo, Mariana Nolasco e Srta Paola.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente