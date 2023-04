Foto: Reprodução/Instagram Maquiador de Maiara & Maraísa sofre AVC e pede ajuda na web





O maquiador Julier Rodrigues, profissional que trabalhava junto de Marília Mendonça e trabalha na equipe da dupla Maiara & Maraísa há cerca de 7 anos, sofreu um AVC durante uma viagem de trabalho e está em recuperação.



Na noite desta segunda-feira (17), Julier compartilhou com os seguidores no Instagram como está o estado de saúde ao justificar o motivo de estar afastado das redes sociais.













"Estava trabalhando em viagem maquiando e o pincel caiu da minha mão e desde então o meu quadro foi piorando, mas continuei trabalhando e no dia 22 de março eu sofri um desmaio e acordei no hospital em São Paulo. Fui encaminhado para Goiânia no dia seguinte e desde então estou fazendo vários exames e foi constatado que tive um AVC isquêmico", iniciou ele.

"Estava sumido das redes sociais para poder me recuperar, porém sem trabalhar não consigo arcar com todas as minhas despesas e da minha mãe e criamos uma Vakinha on-line, para quem poder ajudar no meu tratamento inicial", completou o maquiador.

Alguns famosos desejaram forças ao maquiador, que ao longo da carreira trabalhou com diversas celebridades. João Gustavo, irmão de Marília Mendonça demonstrou apoio a Julier. "Estamos contigo, meu amigo", escreveu ele. Seguido da cantora Paula Matos que desejou toda força ao colega. "Vai dar tudo certo. Vou orar muito pela sua recuperação, querido. Força", disse ela.

Segundo a assessoria de imprensa da dupla Maiara & Maraisa, com que Julier trabalha, as irmãs estão dando todo o apoio e custeando todo o tratamento do maquiador. "Desde o primeiros sintomas de Julier em março deste ano, a dupla tem prestado assistência, o tratamento está sendo feito em Goiânia. Os exames e fisioterapia tem sido custeadas pelas irmãs, que ainda têm se mobilizado para que ele tenha o melhor tratamento e cuidados possíveis. Toda ajuda é bem-vinda. Ele é muito querido pela dupla. Esperamos que muito em breve ele esteja reestabelecido".