Reprodução/ Globo Tati Machado lambeu o garfo de Ana Maria

Nesta terça-feira (18), um episódio do "Mais Você" chamou a atenção na web. Tati Machado, que estava conversando com Ana Maria sobre o "BBB 23", colocou o garfo usado pela apresentadora na boca.

Tati mostrou uma cena onde Domitila colocava o garfo usado por Cauã Reymond na boca. O ator visitou a casa do reality na última segunda-feira (17) e comeu na cozinha dos brothers. Em seguida, ela resolveu fazer o mesmo que a miss, mas com Ana Maria.

"O garfo da Ana Maria, Brasil! Fiz igual Domitila agora, mas com o garfo da Ana Maria, vou ficar com essa aqui para mim", disse ela após colocar o talher usado pela apresentadora na boca.

A atitude foi comentada pela web e alguns internautas disseram que a brincadeira ultrapssou os limites. Outros relembraram que Ana estava com covid-19 tempos trás.

Meu senhor, Tati Machado, lamber o garfo de Ana Maria foi demais! #MaisVocê — Ana Cris Matos (@surrealismo) April 18, 2023





ana maria estava com covid e a tati lambendo o garfo dela 🤓 #MaisVocê — babi (@babixcomenta) April 18, 2023