Foto: Reprodução/Instagram Mãe de Neymar não participa de festa de Bruna Biancardi





A grande festa de aniversário que Bruna Biancardi ganhou na mansão do namorado Neymar, em Mangaratiba, Rio de Janeiro, no último fim de semana, reuniu quase toda a família do casal, mas faltou uma integrante importante na família, que não quis participar da celebração.

A mãe de Neymar e sogra de Bruna Biancardi, Nadine Gonlçaves, não participou da festa de 29 anos da nora. Segundo o jornal Extra, Nadine não se dá bem com a nora, Bruna, e por isso dispensou a ida ao aniversário.













Nadine não segue Bruna nas redes sociais e nem fez uma menção ao aniversário de 29 anos da influenciadora. Além disso, Bruna é bem próxima de do pai de Neymar e de Mariane Bernardi, a Neydrasta, namorada do pai do jogador.





Bruna se reaproximou da cunhada, Rafaella Santos, de quem estava afastada, e fez uma breve declaração agradecendo a cunhada por organizar a festa de aniversário. "O meu dia foi tããão especial ontem.. começou com um café da manhã incrível com as minhas amigas e familiares, e depois uma festa maravilhosa feita pela minha cunhada e o meu namorado, vivemos, curtimos, dançamos, comemos, cantamos.. aproveitamos MUITO! Deixei alguns momentos aqui pra vocês e depois posto um vídeo com mais detalhes :) obrigada a todos os envolvidos e a todos que estiveram comigo nesse dia (presencialmente, no vídeo fofo que fizeram ou por aqui).. quero também agradecer por todas as mensagens lindas e boas vibrações de vocês que me acompanham por aqui 🫶🏼 que seja um ano abençoado!", escreveu ela.