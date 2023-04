Reprodução/Instagram - 17/4/2023 Bruna Biancardi faz festa com Neymar e cunhada

Bruna Biancardi viveu um fim de semana intenso no Brasil. A influenciadora comemorou o aniversário na mansão do namorado Neymar, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e abriu o álbum de fotos para mostrar cada detalhe do festão.



Além de drinks caros e doces finos, a festa contou com shows de Mumuzinho e Marcelo Falcão. "Uma menina simples e com coração gigante ! Obrigado pelo convite Bruna Biancardi", disse Mumuzinho.





Bruna também fez uma reflexão sobre a festa de aniversário e garantiu que a festa foi proporcionada pelo namorado Neymar e a cunhada Rafaella Santos. "O meu dia foi tããão especial ontem.. começou com um café da manhã incrível com as minhas amigas e familiares, e depois uma festa maravilhosa feita pela minha cunhada e o meu namorado vivemos, curtimos, dançamos, comemos, cantamos.. aproveitamos muito", disse Bruna.