Lexa curte post de Mc Guimê em meio a rumores de separação

A cantora Lexa pegou os fãs de surpresa ao curtir um post de Mc Guimê no Instagram. O funkeiro compartilhou um trecho de uma nova música em que na letra ele fala de superação.

O cantor foi expulso do BBB23 após ser acusado de importunação sexual. Após a saída do reality, fortes rumores surgiram em relação a como estaria a situação do casamento entre Lexa e Guimê.













"Tive que não deixar de acreditar em mim mesmo vendo o mundo inteiro desacreditar", dizia Mc Guimê no trecho da nova música. Recentemente, Lexa falou no Twitter dos rumores do fim do casamento com MC Guimê, envolvido em polêmicas por conta de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez durante o Big Brother Brasil 23.

"Oi, galera, cheguei no Brasil e tô vendo várias notas sobre mim, acreditem só quando sair da minha boca ou eu postar algo. Eu não sei qual é a intenção das pessoas ao fazerem isso comigo, eu só estou quieta e respeitando o meu momento. Eu só quero ser feliz, só isso", disse ela.

