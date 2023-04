Foto: Reprodução/Instagram Lexa anuncia nova fase da carreira: 'Me sentindo livre'





Após passar por algumas conturbações na vida pessoal, Lexa afirmou que está pronta para iniciar uma nova fase na vida e carreira.



Na noite desta terça-feira (4), a cantora afirmou através do perfil no Twitter que pretende implantar novas mudanças na carreira.













"Passei uma fase maluca da minha vida e decidi tirar o meu alongamento e a extensão das unhas também. Estou me sentindo livre, não vou mentir [risos]. Agora, estou montando o show novo devagar e na paz, para ficar tudo lindão. Contratei uma pessoa para dar um UP na minha Central de fãs também", contou ela.

"Outra coisa, voltarei para os meus treinos. Perder uns quilinhos que ganhei nos últimos meses, vocês gostam quando eu divido com vocês, não é?", completou a cantora.

Desde a eliminação de MC Guimê do BBB 23, surgiram rumores de que o casamento com Lexa havia chegado ao fim. Os dois se casaram em 2018 e chegaram a se separar em outubro de 2022. Dois meses após o rompimento, o casal reatou o casamento, e em janeiro de 2023, o artista entrou no confinamento da casa mais vigiada do Brasil.

"Oi, galera, cheguei no Brasil e estou vendo várias notas sobre mim. Acreditem só quando sair da minha boca ou quando eu postar algo. Eu não sei qual é a intenção das pessoas ao fazerem isso comigo, eu só estou quieta e respeitando o meu momento. Eu só quero ser feliz, só isso", escreveu ela.