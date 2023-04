Foto: Reprodução/Instagram Ex-BBB Key Alves se derrete por ex-affair, Rezende





A ex-BBB23 Key Alves utilizou o perfil no Instagram na manhã desta terça-feira (18) para fazer alguns elogios ao ex-affair, o influenciador e empresário Rezende, após compartilhar um vídeo dos dois curtindo juntos uma noite de festa sertaneja.



Na publicação, a ex-sister se derreteu por Rezende e enalteceu a amizade que os dois têm a anos. Vale ressaltar que, enquanto estava confinada no BBB23, Key revelou que ela e Rezende haviam ficado tempos atrás.













"Só pra registrar aqui [que] enquanto eu estive naquela casa do BBB você torceu, me defendeu, brigou com unhas e dentes por mim e sempre esteve aqui nas horas mais difíceis comigo", iniciou ela. "Meu amigo pra vida toda Rezende", finalizou a ex-BBB.

Ela contou do affair que viveu com Rezende durante uma conversa com Cezar Black, em meio a um relato de uma confusão em que se envolveu em uma balada. "Eu falei, amiga, relaxa. E eu estava ficando com o Rezende, eu falei, relaxa, quem está ficando com ele sou eu. Elas são tudo recalcadas, eu falava", disse Key na ocasião.

Black ficou surpreso com a fala de Key. "Você fica com o cara que é seu agente?", questionou ele. "Eu fiquei. Londrina, não tem o que fazer. Todo mundo grudou em uma pessoa e ficou eu e ele aqui chupando dedo. Mas a gente ficou só nos rolês", disse Key.