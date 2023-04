Reprodução/Instagram Marília Mendonça

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás emitiu uma decisão nesta segunda-feira (17) ordenando que plataformas como Twitter, Instagram e Facebook removam as fotos do corpo da cantora sertaneja Marília Mendonça, que têm circulado pelas redes sociais desde a semana passada.

A decisão foi tomada em resposta a um pedido da equipe jurídica da cantora sertaneja, e determina que as fotos já publicadas sejam excluídas e que novos links sejam bloqueados pelas plataformas.





As empresas têm prazo de 24 horas, a partir das 20h desta segunda-feira, para cumprir com a decisão, sob pena de multa diária de R$ 10 mil caso o conteúdo não seja removido.

As imagens foram registradas pelo Instituto Médico Legal durante a autópsia realizada após o trágico acidente aéreo que resultou na morte da cantora em novembro de 2021. Essas fotos têm gerado polêmica e causado indignação entre fãs, amigos e familiares de Marília Mendonça.

Nesta mesma segunda-feira, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem de 22 anos suspeito de ter vazado as imagens da autópsia. Ele teria utilizado o Twitter para divulgar as fotos.





