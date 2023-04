Foto: Reprodução/Instagram Juliano Cazarré compartilha momento de chamego com filha caçula





Letícia Cazarré compartilhou um momento íntimo em família nesta terça-feira (18) com os seguidores no Instagram. A estilista filmou o marido,Juliano Cazarré, brincando cheio de chamego com a filha mais nova, Maria Guilhermina.

Maria é a caçula da família. Juliano e Letícia são pais também de: Vicente, de 12 anos; Inácio, de 9; Gaspar, de 3; e Maria Madalena, de um 1 ano e 10 meses.













Maria Guilhermina nasceu em junho de 2022 e passou sete meses internada no hospital, devido à cardiopatia rara, chamada 'Anomalia de Ebstein', diagnosticada enquanto ainda estava na barriga da mãe.

Desde então, Maria Guilhermina passou por uma série de cirurgias, além de enfrentar um tratamento longo. Em março deste ano, Maria voltou para o hospital para trocar a cânula de traqueostomia por um boton na barriga. Após receber alta, Juliano Cazarré vibrou com a boa notícia e agradeceu aos fãs pelo apoio e correntes de oração nas redes. "Obrigado a todos que rezaram e torceram conosco. Que o bom Deus possa retribuir tanto carinho com a nossa pequenina e com a nossa família. Leticia, obrigado por cuidar tão bem e lutar tanto pela nossa pequena gigante. Te amo", declarou ele.