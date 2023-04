Foto: Reprodução/Instagram Letícia Cazarré se emociona ao ver caçula no chão pela primeira vez





Letícia Cazarré se mostrou muito emocionada ao ver a filha caçula, Maria Guilhermina, deitada no chão pela primeira vez após a saída do hospital, onde ficou internada desde o nascimento por conta de uma rara doença.



A pequena sofre de Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia rara que afeta apenas um em cada 10 mil bebês (meninos e meninas igualmente) e recentemente teve alta e passou a viver em casa.













A menina, de apenas nove meses, tem contado com a ajuda de técnicas para aplicação de remédios. "Primeira vez no chão", escreveu Letícia em foto publicada nos stories do Instagram.

Recentemente, Letícia comemorou a alta hospitalar da caçula após meses internada em hospital. Juliano Cazarré informou que a filha recebeu alta hospitalar no fim de março. O ator publicou uma foto da caçula sorrindo e agradeceu o apoio da esposa no processo de internações.

"Quem está muito feliz porque vai para casa daqui a pouco? Obrigado a todos que rezaram e torceram conosco. Que o bom Deus possa retribuir tanto carinho com a nossa pequenina e com a nossa família", escreveu Juliano no Instagram.