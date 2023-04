Reprodução / Instagram 18.04.2023 Bruna Biacardi e Neymar anunciam primeira gravidez do casal

Bruna Biancardi e Neymar Jr. anunciaram nesta terça-feira (18) que estão grávidos. o casal publicou no Instagram para comemorar a vinda do bebê.



"Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes", escreveram na legenda da publicação.





Neymar e Bruna reataram o namora apenas há alguns meses. Desde então o jogador e a modelo não se desgrudaram e os rumores de uma possível gravidez já circulavam nas redes sociais.

Os fãs do casal já haviam dado indícios ao reunirem provas da possível gravidez da influenciadora. Mesmo com a assessoria dos artistas negando, as admiradoras perceberam uma mudança na modelo.



Neymar já tem um filho, Davi Lucca, fruto do relacionamento com Carolina Dantas. Já Bruna será mamãe de primeira viagem.









