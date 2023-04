Instagram Aaron Carter

O resultado da necropsia do cantor Aaron Carter, irmão de Nick Carter do Backstreet Boys, foi revelado nesta terça-feira (18). Segundo o relatório do legista, a causa da morte do artista de 34 anos foi afogamento, somado aos efeitos do antidepressivo alprazolam e à inalação de difluoroetano, um tipo de gás usado como propulsor em latas de ar comprimido.

De acordo com informações do site TMZ, o relatório do legista aponta que Aaron ficou "incapacitado enquanto estava na banheira devido aos efeitos" das drogas, o que o fez escorregar na água e se afogar. A morte foi oficialmente considerada um acidente, mas a família não aceitou bem o relatório da polícia, uma vez que não havia água nos pulmões.





A noiva de Aaron, Melanie Martin, questionou os resultados da autópsia em entrevista ao TMZ. Ela afirmou que o relatório alega que a morte foi por afogamento, mas também menciona que Aaron estava usando uma camisa e colar na banheira, o que não faz sentido.

"Ainda estou em choque e ainda sinto falta de Aaron todos os dias. Não entendo a cadeia de eventos e este relatório apenas nos faz fazer mais perguntas.”, desabafou a viúva.

