Enquete BBB 23: disputa entre Domitila e Larissa fica mais apertada

Parece que o paredão desta terça-feira (18) do BBB 23 vai ser resolvidos nos últimos minutos. Amanda, Domitila e Larissa estão na disputa para a permanência na casa.





Na parcial das 18h do iG Gente, as rivais Domitila e Larissa estão liderando a votação. A professora de educação física com 50,1% e a miss Alemanha com 46,1%.

Já a médica mantém uma porcentagem baixa (3,9%) e não corre o risco de ser eliminada.

A final da edição está marcada para a próxima terça-feira (25).

