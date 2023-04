Reprodução Ana Clara revela motivo de 'esconder' namorado: 'Não tem interesse'

A apresentadora Ana Clara se prepara para uma nova etapa da vida profissional. A ex-BBB assume a apresentação da segunda temporada do reality de paquera da Globo, "Túnel do Amor", que estreia no dia 26 de março, no Multishow. Durante coletiva realizada nesta terça-feira (18), ela comentou a estratégia de assumir o relacionamento divulgando o novo programa.

No Instagram, Ana Clara apresentou o primeiro namorado com uma foto do casal, expondo ao público o suposto perfil de Bruno Tumolli. No entanto, os curiosos entraram na página e encontraram, na verdade, uma divulgação do reality "Túnel do Amor".

"Eu fiz uma brincadeira, né? Eu sei que as pessoas são fofoqueiras, iam clicar mesmo e como ele é uma pessoa que não é da mídia, não tem interesse em se relacionar com esse mundo, eu falei: 'Já que vão clicar mesmo, pois bem, cliquem em um perfil que não é o dele e vai ter lá o anúncio do meu programa maravilhoso'", explicou.

Ana Clara ainda confessou que algumas pessoas a questionaram sobre apresentar um programa de relacionamento, sendo que ela nunca havia estado em um namoro. O que poucas pessoas sabiam é que Ana já estava namorando Bruno Tumolli quando aceitou comandar o projeto, em 2022.

Reservados no lado pessoal, Ana e Bruno optaram pela discrição e evitam expor o relacionamento para a mídia. Embora tenha evitado a exposição, ela garante que não escondeu, de fato, o relacionamento.

"Deixei bem claro desde o início para ele que eu não sou uma pessoa que gosta de se esconder. Apesar de eu não me expor voluntariamente, eu não deixo de sair para lugar nenhum. Eu não deixo de ir para festa, para restaurante, para nenhum bairro, para nenhuma viagem, para nada. Então, desde o início eu falei: 'Ó, eu vou querer sair. Vamos para a balada. Vamos para o restaurante e se virem, viram' [...] Foi isso que aconteceu, a gente viveu".

A apresentadora também explica que o fato de não expor a vida pessoal se deve a querer deixar claro para os seguidores a proposta profissional. Ana quer ser reconhecida pelo trabalho na TV, como apresentadora, e diz não se considerar uma influenciadora digital, que faz conteúdo da própria vida.

No comando de "Túnel do Amor", Ana Clara revela que o convite chegou de forma inesperada. Durante uma reunião sobre os projetos da casa, Ana comentou que estava adorando acompanhar o reality de relacionamento e já se considerava fã.

"Ela [a produtora] falou, 'Ai que bom! Porque a gente queria que você apresentasse a segunda temporada'. Eu fiquei: 'O quê?!', fiquei chocada, eu não estava esperando que isso fosse acontecer, foi muito legal, foi muito divertida a situação", relembrou.

Embora Ana já tenha apresentado outros programas relacionados aos realities da Globo, como 'Fora da Casa', 'Plantão BBB', 'No Limite' e 'The Voice', o reality do Multishow é o primeiro projeto solo e principal.

"O Túnel é uma experiência diferente, porque é um programa gravado e eu tô muito acostumada a fazer ao vivo. Então, realmente, foi uma coisa que eu fiquei meio pensativa, né? Se ia ser uma dinâmica muito diferente para mim, se ia me surpreender negativamente, talvez se eu fosse ter algum tipo de dificuldade, mas não, foi ótimo gravar", comentou, revelando que teve que passar um período morando em São Paulo e encarar gravações diárias.

Mas e se os papeis se invertessem e Ana fosse uma das participantes? A apresentadora afirma que a amiga de confiança iria buscar um rapaz bonito, legal, alto, cheiroso e gente boa.

Questionada se o novo namorado atende a todos os requisitos, Ana brincou citando o período de solteirice. "Sim, porque eu sou chata! Por isso que eu fiquei 26 anos solteira, sou muito exigente".

A nova temporada de "Túnel do Amor" estreia no dia 26 de abril, as às 22h, no Multishow e Globoplay. O reality vai reunir 20 participantes solteiros que precisarão confiar no melhor amigo para encontrar o par ideal.