Reprodução/Instagram The Town anuncia shows de Liam Payne, Iggy Azalea e Pabllo Vittar

Mais nomes na lista de shows no The Town. Nesta segunda-feira (17) o festival anunciou a presença de Liam Payne, Iggy Azalea e Pabllo Vittar.

A rapper se apresenta no dia 2 de setembro, e o ex-One Direction no dia 7, ambos no palco Skyline.

Já a drag queen sobe ao palco The One no dia 10, com Liniker e Jup do Bairro como convidados.





A partir da terça-feira (18), às 19h, o público poderá garantir o ingresso para o festival, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro.

Os ingressos são vendidos somente no site da Ticketmaster, com pagamento apenas por cartão de crédito.





























