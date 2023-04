Reprodução/Instagram Após BBB 23, Marvvila é confirmada como atração principal do The Town

Nesta quinta-feira (6) Marvvila foi anunciada como atração principal do Palco Factory do The Town. Após a eliminação do BBB 23 , a cantora já iniciou a volta aos trabalhos.

A ex-BBB se apresenta no dia 7 de setembro no festival ao lado de Afrocidade, Hodari e Larissa Luz.

Além disso, o evento anunciou outros nomes como Seu Jorge, Luísa Sonza, MC Hariel, MC Cabelinho, MC Ryan e mais.

Vale lembrar que o The Town acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O primeiro lote de ingressos já estão esgotados. A partir das 19h do dia 18 de abril, o público terá uma nova chance de adquirir ingressos para o festival.





