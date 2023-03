Reprodução/Instagram Bruno Mars fará duas apresentações no festival The Town

Vai ter Bruno Mars em dose dupla! Nesta segunda-feira (20) o The Town anunciou a segunda apresentação do cantor no festival em São Paulo.

O artista já estava confirmado como headliner do dia 10 de setembro e, agora, também será a atração principal do dia 3.





As cantoras Kim Petras e Angélique Kidjo também foram anunciadas nos dias 10 e 7 de setembro, respectivamente.





Vale lembrar que o The Town acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O primeiro lote de ingressos já estão esgotados. A partir das 19h do dia 18 de abril, o público terá uma nova chance de adquirir ingressos para o festival.

Confira a programação completa do The Town até o momento:

2 de setembro: Post Malone, Criolo, Ne-Yo, Racionais MC's com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Esperanza Spalding, Orochi

3 de setembro: Bruno Mars, Alok, Esperanza Spalding, Luísa Sonza

7 de setembro: Maroon 5, Ludmilla, Stanley Jordan, Maria Rita, Angélique Kidjo

9 de setembro: Foo Fighters, Garbage, Wet Leg, Stanley Jordan

10 de setembro: Bruno Mars, Iza e Jão, Richard Bona, Kim Petras

