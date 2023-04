Reprodução/Instagram Rafa Kalimann assume relacionamento ao postar foto do affair na web

Nesta segunda-feira (17) Rafa Kalimann compartilhou o primeiro registro do affair e pegou os seguidores de surpresa.

A influenciadora abriu um álbum de fotos em diferentes lugares com a legenda. "Espalhe amor acima de tudo, ele sabe o caminho de volta. Respiro da semana".





Em uma das imagens, o empresário Antônio Bernardo Palhares aparece de costas diante de uma paisagem urbana.

Nos comentários, os fãs da ex-BBB se animaram com o anúncio do namoro na web. "Ninguém descobriu o @ do boy ainda?", questionou uma; "Sinto que logo vem aquela fotão de casal", declarou outra.

Rafa e Antônio iniciaram o romance em fevereiro de 2023, após o término da influenciadora com José Loreto.





