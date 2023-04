Reprodução/Instagram Bela Gil faz declaração de amor para o ex-marido

Bela Gil apareceu nas redes sociais nesta segunda-feira (17) para parabenizar o ex-marido, João Paulo Demasi, pai dos seus dois filhos, Flor Gil e Nino Gil.

No perfil do Instagram, a apresentadora do Saia Justa compartilhou um lindo registro caseiro do empresário com os herdeiros e se declarou.





"Hoje é dia desse ariano que entrou na minha vida desde cedo, caminhou e construiu as coisas mais belas ao meu lado e me presenteou com os filhos mais maravilhosos. Muita saúde, serenidade e alegria para você que é um amor da vida inteira. Que você seja muito feliz! Parabéns pelo seu dia", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que Bela e João Paulo anunciaram a separação em janeiro deste ano. Os dois foram casados por 19 anos.

"Depois de 19 anos de relação linda e tranquila, que gerou tantos frutos no amor e no trabalho, o nosso casamento chegou ao fim. O fim do amor nunca, porque não tem como não amar a forma como você educa os nossos filhos, como você navega o mundo, como você é como ser humano", disse ela.





