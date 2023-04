Reprodução/Globo - 24.02.2023 José de Abreu interpreta Tertúlio Aguiar em 'Mar do Sertão'

O ator José de Abreu perdeu a paciência com um internauta que o insultou nas redes sociais no último domingo (16), chamando-o de "corno manso".

Tudo começou quando uma mulher mandou uma mensagem para o artista, pedindo para ele ir cuidar da esposa, Carol Junger. José de Abreu prontamente respondeu, afirmando que, ao contrário da internauta, Carol "não é idiota" e "sabe se cuidar".





Entretanto, nos comentários dessa postagem, outro internauta fez um comentário ofensivo chamando o ator de "corno manso". O ator ficou irritado com a provocação e respondeu o seguidor na mesma moeda.

"Seu pai tinha fama. Aliás, ninguém sabe bem quem é", iniciou José de Abreu, rebatendo o insulto. "Chifre é uma coisa que só existe na sua cabeça", completou o ator.

Essa não é a primeira vez que José de Abreu se envolve em polêmicas nas redes sociais. Recentemente, o ator chamou o cantor Roger Moreira de "burro" após este cometer uma gafe ao criticar o governo Lula (PT) com dados sobre desmatamento na Amazônia que, na verdade, foram divulgados na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem Roger é apoiador.

corno manso — Joao Figueiredoasdfg 🦊 faltam 45 pontos (@ddd19666) April 15, 2023





Seu pai tinha fama. Aliás ninguém sabe bem quem é. https://t.co/UrfjuWzTem — José de Abreu (@zehdeabreu) April 16, 2023









