Jon Vlogs e Emily Garcia voltam a se seguir nas redes sociais após treta





Após viverem um fim de semana repleto de tensão, com direito a block nas redes sociais, unfollows e rumores de um possível término, o casal Emily Garcia e Jon Vlogs voltaram a se seguir nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (17).



O casal, que está junto a pouco mais de um mês, havia parado de se seguir nas redes sociais, após terem ido a uma festa na noite do último sábado (15) e muito se especulou de um possível término do casal.













Depois do assunto ter se espalhado nas redes alguns seguidores perguntaram a Emily o que teria acontecido, a influenciadora se manifestou em um comentário no Instagram, em uma publicação onde falavam do assunto.

“Não parei de seguir ninguém. Fui bloqueada e automaticamente isso causa unfollow”, escreveu ela. Após a afirmação da influenciadora o assunto só aumentou e agora se especula o que teria levado Jon Vlogs a bloquear a amada.

Alguns internautas alegam que teria acontecido uma briga durante a festa ao qual os dois foram na noite de sábado (15), outros culpam as últimas indiretas que Garcia vem mandando para o ex. “Gente mas essa mulher briga com todo mundo que se relaciona com ela, n é possível q ela seja a certa das situações”, escreveu um internauta.

“Como assim? Estavam jurando amor eterno, credo gente, de uma hora pra outra… Bom, se não deu certo, que fiquem separados então”, escreveu outra internauta. Apesar do casal ter voltado a se seguir nas redes sociais, Jon e Emily não se manifestaram de o que teria levado o casal a se bloquear anteriormente.