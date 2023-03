Reprodução Carlinhos Maia comenta polêmica de cunhado e Emily Garcia: 'Exausto'

O humorista Carlinhos Maia publicou um desabafo na madrugada desta quinta-feira (9) nos Stories do Instagram dizendo estar cansado de ser envolvido no problema de conhecidos dele. Nos vídeos, Carlinhos comenta a polêmica envolvendo o cunhado, Babal Guimarães, que está sendo acusado de agredir a ex-mulher Emily Garcia.



"Todo esse tempo eu me mantive distante, porque eu sempre direcionei para os dois quando vinham falar comigo, 'Olha, a justiça está aí. Resolva, né?'. Sempre deixei claro e isso tanto para quem estava envolvido, tanto para vocês na internet, fiquei completamente de fora porque sempre sobra para mim, mesmo que eu não tenha nada a ver. Então, deixei aí para que a justiça resolvesse, eu espero de todo meu coração que ela seja justa e que ela resolva a situação aí do dos pais do Miguel", iniciou.

Carlinhos relata que viralizou um vídeo em que Miguel, sobrinho dele e filho do ex-casal, está com o semblante sério. Nos comentários, internautas apontaram que após Emily deixar a turma do Carlinhos e se envolver com o influenciador Jhon Vlogs, Miguel aparece sorrindo com mais frequência. A percepção fez internautas criticaram Carlinhos, dizendo que o humorista teria a energia pesada.

"Toda vez que alguém sai da turma, pronto! Aí começam a dizer que 'ah, a turma, a energia do Carlinhos está pesada' e o que estão fazendo agora está sendo muito baixo. Eu não vou admitir de maneira nenhuma sem vir aqui e dar um outro posicionamento em relação a isso", desabafou.

O humorista confessa que não tem uma relação de proximidade com crianças, mas diz que com Miguel é diferente, já que viu o menino nascer e participou da criação dele.

"Foi muito difícil passar todo esse tempo e não me manifestar em nada e ter que acompanhar tudo meio que distante, [embora] eu fico um pouco mais perto, né? Até porque o Babal é irmão de Lucas, que é meu esposo e estou lá, vendo a tia, o sofrimento e aquilo outro, o sofrimento da Emily, e o sofrimento de todos, mas eu decidi ficar na minha", confessa abalado.

"Mas toda vez que alguém sai por qualquer problema que seja sendo comigo, ou não, eu não valho nada, eu tenho uma energia podre [...] como é cansativo, como é exaustivo, como é cruel isso", lamentou.