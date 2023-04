Reprodução/Instagram Andréa Sorvetão atualiza estado de saúde do marido após retirada de tumor

Nesta segunda-feira (17) Andréa Sorvetão atualizou o estado de saúde do marido, Conrado, após a retirada de um tumor do reto.

O cantor segue internado no Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo. Em um vídeo, ele aparece deitado na cama do quarto e conversa com os fãs.





"Oi, gente! Tudo bom? Estamos aqui na recuperação. Deus é muito bom! Quero que vocês entendam que na vida da gente Deus tem que estar acima de tudo, porque foi Deus que me leva, Deus que me tira, Deus que me traz de volta. Estou muito feliz com tudo! Muito obrigado pelo carinho de vocês. Beijo!", disse ele.

A ex-paquita também tranquilizou os seguidores. "Viu, gente! Obrigada por tudo, por todas as orações. Está indo tudo bem!", comentou.

No dia 30 de março, Andréa Sorvetão compartilhou um comunicado anunciando um tumor maligno no final do reto.





