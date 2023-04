Reprodução / Globoplay 17.04.2023 Cauã Reymond no BBB 23

Cauã Reymond surpreendeu os brothers e sisters do “BBB 23” nesta segunda-feira. O ator entrou na casa do reality para conhecer os seis participantes que restaram na casa.

O ator ficou poucos minutos na casa mais vigiada do Brasil, mas aproveitou bem o tempo. Cauã conheceu o quarto do líder, provou da cozinha do VIP e “votou” nos colegas de elenco dentro do confessionário.





“Eu quero votar no Tony Ramos porque ele é muito mal, quero votar também na Glória Pires porque ela é talentosa demais, então é difícil contracenar com ela.”, brincou Cauã dentro da sala de votações.

Tony Ramos e Glória Pires estarão contracenando com Cauã na próxima novela das 21h da TV Globo, “Terra e Paixão”.









