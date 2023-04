Reprodução/Instagram - 16.04.2023 Shawn Mendes e Camila Cabello reataram namoro





Camila Cabello confirmou que reatou o relacionamento com o Shawn Mendes após ser flagrada aos beijos com o cantor no Coachella, festival de música que acontece na Califórnia, nos EUA. Os artistas haviam terminado um relacionamento de dois anos no final de 2021.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Camila aparece deixando o evento ao lado de Shawn. "Vocês estão juntos novamente?", questionou a pessoa que captava o momento. "Sim", respondeu a cantora cubana.

🎥 | Camila Cabello e Shawn Mendes ontem deixando juntos o #Coachella . pic.twitter.com/Ct7tNczodX — CAMILA UPDATE (@camila_supportt) April 15, 2023









Cabello e Mendes foram vistos juntos em vários momentos no Coachella, sendo que em alguns aparecem apenas conversando com outras pessoas. Em outros registros captados por fãs, eles trocam carícias e beijos enquanto acompanham um show.

Camila e Shawn ontem no Coachella 🔥 pic.twitter.com/U3D2Rx4RqX — Camila Mídia (@CabelloMidia) April 15, 2023





Mais um vídeo de Camila e Shawn ontem no #Coachella .

pic.twitter.com/VACorOb1kx — Portal Camila Brasil | Fan Account (@portalcamilabr) April 15, 2023





O relacionamento do artista foi marcado por parcerias musicais. Antes de namorarem, já haviam lançado a colaboração "I Know What You Did Last Summer", em 2015. Já em 2019, fizeram sucesso com a faixa "Señorita".



