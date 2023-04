Reprodução/ Instagram Juliette e Camila de Lucas repudiam jogos de apostas e Deolane crítica

Na última quinta-feira (13), Deolane usou as redes sociais para falar de famosas que criticaram empresas de jogos online de aposta. A influenciadora, que é garota propagando de uma dessas empresa, não citou nomes, mas internautas relacionaram as críticas com falas de Juliette e Camilla de Lucas

“Essa semana surgiram aí alguns comentários de grandes artistas renomados no Brasil, metendo o pau nos influenciadores e eu gostaria de falar para vocês uma coisa: não generalizem tá bom? Quando eles falam: ‘prestem atenção em quem vocês seguem em quem influencia vocês’ realmente, prestem bem atenção! Não só nos influencers, mas em tudo tá certo?”, iniciou ela.

Em seguida, Deolane falou da hipocrisia dos famosos que também usas as redes para fazer publicidades duvidosas: "Não adianta falar do amiguinho e divulgar bebida alcóolica! Não adianta falar do amiguinho e divulgar um brilho intenso liso natural, não adianta falar do amiguinho e trabalhar na emissora que é patrocinada para a casa de apostar, tá certo?”.

Internautas ligaram os comentários a Juliette e Camilla de Lucas. As ex-BBBs fizeram críticas recentes aos jogos de apostas e influenciadoras que os divulgam.

A Deolane mandando indireta pra Juliiete… eita que os cactos não vão deixar mais ela em paz depois dessa pic.twitter.com/UddWU6TWQx — Rare (@rarevittarrr) April 13, 2023









A Deolane mandando indireta pra Juliette, sendo que a Juliette tem marcas RENOMADAS que a patrocinam, enquanto Deolane só divulga casa de aposta. Deve ser inveja pq Juliette foi CAMPEÃ de reality e não sujou a imagem dela em A Fazenda, igual a ela. pic.twitter.com/jDPqL64UNv — Yan (@yankisner) April 13, 2023





Juliette e Camilla de Lucas falaram contra quem divulga esses jogos que falam sobre ganhar dinheiro fácil. E a Deolane sentiu porque é sócia desse meio fraudulento aí ao que parece. 🤷🏻‍♀️ — faz o x 🤞🏻 (@anatereses) April 13, 2023

















