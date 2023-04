Reprodução/ Instagram Virginia Fonseca perde seguidores no Instagram após atingir marca de 43 milhões

Na última quarta-feira (12), Virgínia Fonseca perdeu seguidores e voltou atrás na marca de 43 milhões. A influencer tinha acabado de atingir o número, fez até um post comemorar, mas retornou para os 42 milhões.

Agora, Virginia tem 42,9 milhões de seguidores. Mesmo assim, a influencer não apagou o post que agradecia pelos 43 milhões.

"43 milhões de pessoas! Não poderia deixar de vir aqui agradecer. Meu coração está cheio de gratidão. Sinto que estou na minha melhor fase, e vocês fazem parte disso! Agradeço a Deus todos os dias por tudo e todos, sempre peço pela vida de cada um de vocês pois sei que sem Ele e sem vocês eu não seria absolutamente nada! Tudo que eu falar aqui pode parecer clichê, pois ja é a quadragésima terceira vez eu vindo aqui agradecer (no feed, pois no story é todo dia) e juro que cada vez que passa o meu coração está mais feliz e grato!", escreveu ela.

