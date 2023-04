Reprodução/Globo - 17.03.2023 Manoel Soares





A polêmica envolvendo Manoel Soares e Patrícia Poeta nos bastidores do "Encontro", da Globo, acaba de ganhar um novo desdobramento. Na manhã desta quinta-feira (13), antes de entrar no ar, Manoel publicou um vídeo ao lado de colegas de trabalho em um pagode.





O apresentador fez questão de ressaltar que o vídeo foi de uma festa dada por ele para os colegas do "Encontro". "Em dezembro fiz uma festa na minha casa com colegas de trabalho. Já estamos organizando a deste ano, e dessa vez estou convencendo a minha preta para deixar chegar a galera daqui do Twitter me ajudem nos argumentos aí gente. Vamos amolecer o coração dessa mulher, meu povo", publicou Manoel Soares.

❤️❤️ pic.twitter.com/7GpzOjUqkP — Manoel Soares - TV (@ManoelSoares_) April 13, 2023





A declaração acontece após Manoel Soares ser apontado como "insuportável" nos corredores da Globo. O programa Fofocalizando, do SBT, apresentou um depoimento de suposto integrante da produção do "Encontro" alertando para a dificuldade de convivência com o apresentador.

"Manoel não é santo. Ele é insuportável nos bastidores. Ele criou atrito no Rio de Janeiro com a equipe do 'É de Casa' e, agora, está criando no 'Encontro'", disse a fonte ao programa.

Exclusivo! 🔴 Fonte que trabalha nos bastidores de programa alega que Manoel Soares criou "atrito" com Patrícia Poeta e é "insuportável" #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/oHWRsElDet — Fofocalizando (@pfofocalizando) April 12, 2023