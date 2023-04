Foto: Reprodução/Twitter Jammie Foxx passa por complicação médica e está se recuperando





O ator Jammie Foxx, conhecido pelo papel do vilão Electro de "Homem - Aranha" da Marvel, está se recuperando após passar por 'complicações médicas' na manhã de terça-feira (11). A informação foi confirmada e divulgada na noite desta quarta-feira (12) pela filha do ator, Corinne Foxx.



Corinne não afirmou o que teria acontecido com o pai, mas de acordo com o site TMZ, Jammie teria sido hospitalizado na manhã de terça-feira (11).













"Queríamos compartilhar que meu pai, Jamie Foxx, teve uma complicação médica ontem", iniciou Corinne em publicação nas redes sociais. "Felizmente, devido à ação rápida e grande cuidado, ele já está a caminho da recuperação. Sabemos o quanto ele é amado e agradecemos suas orações. A família pede privacidade durante esse período.", finalizou ela.

Segundo a revista "Variety", recentemente, o ator estava em Atlanta para as gravações do filme "Back in action", com a Cameron Diaz. Foxx ganhou o Oscar de melhor ator pelo filme "Ray", em 2005, e também é conhecido por papeis em filmes como "Dreamgirls: Em busca de um sonho", "Django livre" e pelo vilão Electro de "O espetacular Homem - Aranha 2: A ameaça de Electro" e "Homem - Aranha: Sem Volta Para Casa".