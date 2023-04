Reprodução/ Instagram Drake Bell

O ator e cantor norte-americano Drake Bell foi dado como desaparecido pela Polícia de Daytona Beach, que divulgou um comunicado nas redes sociais. O artista ficou conhecido por protagonizar o seriado Drake & Josh, da a Nickelodeon.

"Ele está desaparecido e pode estar em perigo", disse o comunicado das autoridades, que ainda informou que Drake foi visto pela última vez dirigindo um carro da marca BMW, da cor cinza, na quarta-feira (12) por volta das 21h na região de Mainland High School, na Flórida.

Segundo o TMZ, Drake passa por um momento difícil. Ele passa por problemas pessoas desde a época da série Drake & Josh. O ator, inclusive, está em liberdade condicional após ser considerado culpado em um caso onde colocou uma criança em perigo.

No caso, o cantor teria tentado se apresentar com uma garota menor de 18 anos, com quem teria se envolvido pela internet. Ao logo dos anos, ele enfrentou outros problemas com a Justiça. Drake já foi preso por dirigir embriagado, em 2016, e foi acusado de abusar uma mulher, com quem se relacionou por 5 anos. Em 2014, o ator ainda entrou com pedido de falência.

