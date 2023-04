Reprodução/GNT - 13.04.2023 Dani Calabresa participou do 'Saia Justa'





Dani Calabresa falou dos desafios da vida amorosa durante participação no "Saia Justa" desta quarta-feira (12). A humorista relembrou que chorava por "não querer perder a fé no amor" antes de conhecer o marido, Richard Neuman.

"O Richard me ajudou a reconstruir um chãozinho de esperança em todos os sentidos. Foi mágico. Sou romântica, super família, sonhadora", afirmou no programa do GNT. Dani e Richard começaram a namorar em 2020 e se casaram em 2022. O relacionamento acontece após o divórcio do também humorista Marcelo Adnet, com quem foi casada entre 2010 e 2017.





"A vida vem com umas pedradas na cara, que faz parte do aprendizado. Mas, como ter gratidão a esses momentos difíceis e desafiadores que, realmente, ajudam no amadurecimento, mas sem perder a fé no amor. Eu chorava e falava que não queria perder a fé no amor [...] Vivi momentos bons, vivi momentos bem difíceis e não queria que isso me endurecesse. Isso era um medo que tinha", complementou.

Apesar das dificuldades enquanto estava solteira, Calabresa ressaltou a importância de ter passado um período sozinha após a separação de Adnet. "Uma parte boa que conheci do divórcio foi morar sozinha. Nunca achei que fosse dizer isso. Amo a companhia das pessoas. Quando me separei, gostei de ficar sozinha, de escolher o que vou pedir no delivery, que horas que vou lavar a louça. Voltar a dividir a vida com alguém é dividir bastante opções, escolhas", ponderou.

Sobre a relação com Richard, Dani Calabresa ainda observou como a "pandemia praticamente casou a gente". "Quando eu conheci o Richard e fiquei apaixonada logo, me deu um medo. E a gente não tem controle, sabe? É o coração que escolhe. Quando você vê, já está sofrendo de saudade e não consegue ficar com outra pessoa. Então, se joga, vive e acredita", declarou.





