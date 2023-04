Reprodução Atriz da Globo alfineta Bruna Griphao e critica racismo: 'Até quando?'

A atriz Aline Borges, que interpretou Zuleica em "Pantanal", fez uma reflexão nos Stories do Instagram. Na rede social, a artista criticou o racismo e compartilhou uma alfinetada em Bruna Griphao, atriz que também possui participações na Rede Globo.

Aline Borges compartilhou uma publicação que assimila o caso do entregador negro chicoteado com Bruna Griphao se livrando da eliminação do "BBB 23". No último domingo (9), o motoboy Max Ângelo foi agredido em via pública pela ex-atleta Sandra Mathias Correia de Sá na Estrada da Gávea, no Rio de Janeiro.

"Num dia em que uma loira racista chicoteou um homem negro na rua, o Brasil elegeu uma racista para ganhar o paredão", diz a mensagem publicada. "É isso. Até quando a gente vai assistir de braços cruzados?", adicionou a atriz.

A participante Bruna Griphao vem sendo acusada de racismo pelas atitudes com os participantes negros. Nas últimas semanas, Bruna foi muito criticada após uma discussão com os participantes Cezar Black e Ricardo Alface, ambos negros.

A edição também apresenta outras polêmicas envolvendo o tema, como racismo religioso, ilustrado no caso entre Key Alves, Gustavo Benedeti e Cristian contra Fred Nicácio, e declarações de participantes negros apontando as nuances de racismo na convivência da casa.