Anitta completou 30 anos de idade no dia 30 de março, mas decidiu comemorar o aniversário com várias festas. Uma delas foi na Holanda, onde ela celebrou em um teatro de sexo.

O cantor e amida da artista Duh Marinho fes uma uma surpresa para a aniversariante e mostrou tudo no Instagram. "Estamos indo a um lugar que está fechado, abriu só pra ela. Ela é a maioral!", disse ele.

"Um lugar superlegal, que nunca fui, mas disseram que é bem legal. Uma experiência que vamos descobrir lá. Vamos amar porque abriram só pra mim, então a gente é obrigado a gostar. E se a gente não gostar, a gente vai fingir que gostou", disse Anitta, que não sabia que se tratava de um teatro de sexo.

Lá, a cantora se chocou com o parabéns ousado que ganhou. "Gente, meus parabéns: a mulher, 23h59, pegou uma vela, acendeu, 00h em ponto ela botou na boc*** de cabeça pra baixo, e apagou a velinha. Estou passada", contou Anitta.

"Estou chocada. Impactada", disse Lexa, que esteve na festa. "Melhor aniversário da vida", disse Anitta depois de deixar o lugar.