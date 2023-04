Reprodução/ Instagram Yasmin Brunet e Pedro Raul do Vasco

Yasmin Brunet aproveitou o feriado do dia 07 de abril. Segundo página do Instagram Condomínio da Fifi, a modelo beijou Pedro Raul, jogador do Vasco da Gama, em uma festa, no Centro do Rio de Janeiro, no último fim de semana.





De acordo com o perfil, eles chegaram separados na festa Seu Vidal, mas ficaram na área vip do evento. O jogador foi com Thiago Gagliasso e outros amigos.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Após beijar o atleta, Yasmim seguiu Pedro no Instagram. O jogador, que já é seguido por Anitta e Bianca Andrade, também passou a acompanhar a modelo nas redes sociais.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente