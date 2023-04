Reprodução/Rafa Manson Virginia Fonseca usa bota polêmica e web reage

E a bota polêmica faz uma nova aparição! Virginia Fonseca usou as redes sociais para celebrar os 43 milhões de seguidores no Instagram, porém, o que realmente chamou a atenção do público foi o seu look.

Em frente a balões, a influenciadora posou com um top preto, bermuda jeans de cintura baixa e a bota que ganhou de aniversário da sogra, Poliana Rocha.





O calçado deu o que falar nas redes sociais após a esposa de Zé Felipe mostrar a sua reação com o presente. Os internautas interpretaram que ela não gostou nada do mimo.

Provando ao contrário, Virginia usou a bota na sessão de fotos especial, mas recebeu vários comentários dos seguidores.

"Aproveitando e usando a bota pra não ter que usar nunca mais", declarou um internauta; "Eu peço respeito com minha bermuda, com a minha bota e com a minha postagem", brincou outro; "Usando o presente da sogra só pra agradar, colocou as bexigas no meio pra da uma melhorada na breguisse", comentou uma terceira.





