Poliana Rocha apareceu nas redes sociais para esclarecer a polêmica envolvendo o seu nome e o de Virginia Fonseca. A esposa de Leonardo comentou sobre os rumores de que a influenciadora não havia gostado do presente que recebeu da sogra.

Tudo começou quando a aniversariante mostrou os presentes que recebeu e, de acordo com alguns internautas, reagiu negativamente à bota, avaliada em R$12 mil, que ganhou da jornalista.

Pelos Stories do Instagram, Poliana amenizou a situação. "Não percam tempo de escrever coisa má para mim, achando que vão me atingir, porque não vão conseguir. Eu dei uma bota para a Virginia com muito carinho, eu falei: 'Gente, essa bota vai ficar linda na Virginia'", comentou ela.

"Vejo um site de fofoca falando tanta coisa, sendo que eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha nora, que é uma filha para mim, se ela não gostar do presente é só ir à loja trocar", concluiu Poliana.





