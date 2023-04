Foto: Reprodução/Twitter Rihanna

Rihanna investiu recentemente em uma nova residência de luxo em Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pelo Daily Mail, a artista desembolsou cerca de R$ 104 milhões em uma cobertura localizada em um arranha-céu no centro da cidade, que pertencia anteriormente ao ator Mathew Perry, conhecido pelo papel de Chandler Bing na série Friends.

O imóvel impressiona pelo tamanho, sendo o dobro do tamanho de outro apartamento que Rihanna possui no mesmo condomínio, com incríveis 863m². A cobertura conta com quatro quartos, oito banheiros e quatro terraços com vistas panorâmicas de 360º para a cidade, incluindo o Oceano Pacífico.





Construído em 2010, o edifício é conhecido por ser um local fechado destinado a celebridades, oferecendo comodidades exclusivas como uma piscina cercada por cabanas. Além disso, a cozinha do apartamento de Rihanna, localizada no 40º andar, apresenta uma ampla área de bar, ideal para receber convidados, com espaço para pelo menos cinco pessoas.

A aquisição da nova cobertura de luxo pela renomada artista certamente chamou a atenção dos fãs e admiradores, gerando repercussão nas notícias sobre celebridades e no mercado imobiliário de Los Angeles.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.