Foto: Reprodução/Instagram Maíra Cardi faz tatuagem em homenagem ao namorado, Primo Rico





Representando todas as pessoas emocionadas do Brasil, a coach Maíra Cardi compartilhou com os seguidores, na manhã desta quarta-feira (12), que fez uma tatuagem em homenagem ao namorado Tiago Nigro, o Primo Rico.



A ex-BBB publicou uma foto ao lado do amado e mostrou a nova tatuagem que é nada mais do que as iniciais do namorado. O casal assumiu o relacionamento no início do mês de março.













"Dia de cuidar do meu amor", escreveu ela na legenda da publicação. Recentemente, Maíra revelou que sonha em ter filhos com o novo namorado e afirmou que não será apenas um.

"Não apenas um, mas dois. O 'nunca mais' serve para a gente cuspir e cair na testa. Tem tanta coisa que a gente aprende nessa vida, e uma delas é: 'nunca diga nunca'. Mas sempre falei que mudo muito de ideia sobre tudo. É que é muito sério, você tem que ter outras coisas no bolo dos filhos. Uma coisa é bancar uma mãe solteira, outra é ter filho com família e propósito. Mas, é isso, vou ter dois", disse ela.

A coach é mãe de dois filhos, sendo eles: Lucas, de 22 anos, fruto do antigo relacionamento de Maíra com o empresário Nelson Rangel e a caçula Sophia, de apenas 4 anos, fruto do relacionamento com o cantor e ex-BBB Arthur Aguiar, o ex-casal anunciou o fim do casamento no início de 2023.