Reprodução/Instagram Maíra Cardi rebate seguidor que diz sentir pena de Arthur Aguiar

Maíra Cardi publicou fotos com o namorado, Thiago Nigro, e a filha, Sophia , e recebeu muitas críticas. Em uma delas, um internauta comentou que tem pena da criança e do pai, Arthur Aguiar, já que ele só pode vê-la a cada quinze dias.

A influenciadora fez questão de voltar na publicação para responder à acusação.





"Que pena que você ataca sem nem saber o que está falando! Mas vou te pontuar algumas coisas bem importantes aqui! Eu e o pai da Sophia em momento algum cogitamos a hipótese de brigar por ela, até mesmo porque ela não é nossa, ela é de Deus e vive nesse mundo sem ser propriedade particular de nenhum de nós a não ser dele. Então decidimos que até que ela decida seus passos, continuará indo e vindo!", começou ela.

"Muitos pais para conseguir guarda compartilhada entram na justiça para brigar com a mãe por esse direito, o qual dei a ele sem nunca pensar no oposto, ou seja sem pode ou não pode é um direito indiscutível!", seguiu.

Na sequência, Maíra comentou sobre o relacionamento com o Primo Rico. "Outro ponto muito importante é que não é outro macho, é o homem que escolhi para ser meu marido para o resto da vida! E Deus é muito bom por eu ter encontrado alguém tão incrível que ama minha filha como se fosse ele, acredito que o pai deve estar muito feliz porque quando me separei me lembro das palavras dele: 'Que você encontre um homem incrível pois você merece ser feliz e que esse homem ame nossa filha', ou seja, desejo de ambos atendido por Deus!", concluiu ela.





