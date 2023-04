Reprodução/ Instagram Maíra Cardi aponta defeitos de novo namorado, o Primo Rico:

Na última terça-feira (11), Maíra Cardi usou o Instagram para revelar detalhes do namoro com Thiago Nigro, conhecido como o "Primo Rico". Ela listou alguns defeitos do coach e apontuo defeitos da relação.

"O que Thiago e eu temos de bom, a gente tem de muito bom. Mas o que a gente tem de ruim, tem de muito ruim. (...) Eu sou desorganizada e esquecida, nunca imaginei que fosse achar uma pessoa mais desorganizada e esquecida do que eu", iniciou ela.

Em seguida, Maíra narra as situações que o casal já passou: "Ele pega o meu celular para guardar, para eu não perder, e perde. Eu tenho dois. Um comprei para falar com ele, porque o meu de trabalho tem tanta gente, que não conseguia achar ele rápido. Ele perdeu esse celular. Fui sair com o carro, deixei lá, possivelmente ele quis me ajudar".

"Eu e ele, juntando, não dá um. A gente vai viajar e esquece tudo: A data, o RG para viajar. Quem vai nos achar? Nos organizar? Socorro, não posso nem ir até a esquina", coompletou ela.

Momentos depois, Thiago Nigro apareceu no Instagram com um celular de Maíra e escreveu, debochando: "O celular que ela disse que eu 'perdi'".

