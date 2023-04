Reprodução / Instagram 12.04.2023 Anitta em Miami

Após desfrutar de suas férias na Islândia e na Holanda, compartilhando fotos das paisagens da região, Anitta está de volta a Miami para aproveitar o tempo com a família e amigos. Na noite desta terça-feira (11), a cantora mostrou look escolhido.

Na cidade da Flórida, Anitta optou por uma camisa branca com decote generoso e uma saia da mesma cor. Para dar um toque de cor ao look, ela complementou com uma longa bota roxa e uma pequena bolsa branca, criando um contraste elegante.





Anitta encerrou uma sequência de comemorações do aniversário de 30 anos com uma viagem por Amsterdã, na Holanda. A escolha do destino não foi por acaso, já que a cantora revelou como a astróloga decide em qual local ela deve passar os aniversários.

Em um vídeo divulgado pelo amigo Duh Marinho, a artista explicou que esta não foi a primeira vez que a astrologia influenciou as viagens internacionais que ela realiza. Ao completar 29 anos, Anitta relatou que passou o aniversário em um destino para influenciar em desejos do futuro profissional.









